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«الداخلية» تعلن استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

كتب:

محمد بركات
02:49 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
«الداخلية» تعلن استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

حرصت وزارة الداخلية، على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في مبادرة «كلنا واحد»، ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

مبادرة كلنا واحد

وتقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أغسطس 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov.eg.

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بقلم محمد بركات