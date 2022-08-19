«الداخلية» تعلن استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع

مبادرة «كلنا واحد» تُعد واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وفي هذا الإطار فقد حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في المبادرة ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية «1002» فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وتقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت «www.moi.gov.eg».