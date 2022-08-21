تظلمات الثانوية العامة 2022.. خط ساخن للاستفسارات وتعديلات محدودة

قال الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إنَّ إجمالي عدد الطلاب الذين قدموا تظلمات الثانوية العامة 2022، في مادة أو أكثر وصل ما يقرب عن 30 ألف طالب وطالبة، قائلاً إن العدد قليل بالنسبة لإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذي يصل عددهم إلى 750 ألف طالباً.

تظلمات الثانوية العامة 2022

وأضاف مدير مركز المناهج في تصريحات له، أنَّه حتى الآن تم تعديل نتيجة الثانوية العامة، بعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، لعدد محدود الذي لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة.

وبالنسبة لموعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، قال مدير مركز المناهج إنَّ النتيجة تظهر خلال أيام قليلة بعد فحص أوراق الطلاب المتقدمين بعد الاطلاع عليها، ويتمّ إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ولفت مدير المركز القومي للامتحانات، إلى أنَّه تيسيراً على طلاب الثانوية العامة هذا العام، تمّ فتح أماكن أخرى لفحص تظلمات الثانوية العامة 2022 في بعض الأماكن بجانب المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.

خط ساخن لاستفسارات تظلمات الثانوية العامة 2022

وجهت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات التظلم متابعة الموقع بشكل دوري للاطلاع على موعد ومقر الاطلاع على الأوراق الامتحانية الخاصة بهم، وعلى الطلاب الذين دفعوا ولم يحددوا مواد التظلم الخاصة بهم سرعة تحديد المواد حتى يتسنى لنا تحديد موعد إطلاعهم على الأوراق الامتحانية الخاصة بهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، إنَّه تمّ تخصيص خط الساخن 19368، لتلقي استفسارات الطلاب عن تظلمات الثانوية العامة 2022.