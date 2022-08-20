موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.. اعرف خطوات الاستعلام

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء الأمور عن موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، رغبة منهم في الاستعلام عن نتيجة تقديم التظلم، آملا في الحصول على درجات إضافية سقطت سهوًا، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن التظلم إلكترونيًا عبر موقع التقديم.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية في مجال أخبار التعليم، موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات الاستعلام إلكترونيًا، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم في السطور التالية:

موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم فأنه سيتم الإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة بعد الانتهاء من مراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب التي بدأت اليوم، وسيتم بعدها إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب شهادة الثانوية العامة أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تظلم على نتيجة مادة أو أكثر عبر موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 الذي خصصته وزارة التربية والتعليم بعد ظهور النتيجة ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل كالآتي:

- الدخول على موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- وستظهر أمام الطالب نتيجة تظلم الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أنَّه يحق للطلاب الراسبين الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني وتقدموا بطلب تظلم عليهم التوجه اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري إلى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر للاطلاع دون تحديد موعد.

وللطالب الذي يثبت أحقيته بالحصول على درجات إضافية بعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية 2022، استرداد قيمة الرسوم التي دفعها، وقدرها 300 جنيه عن كل مادة.