تعليم القاهرة: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام العمل بلجان الثانوية العامة الدور الثاني 2022، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، التي بدأت في الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة، بإجمالي 3839 طالبا، وفي الفترة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة 11.30 إلى الساعة 1.

34 لجنة لامتحانات الثانوية العامة دور ثان بالقاهرة

وذكرت مديرية التربية التعليم بالقاهرة في بيان، أنّ عدد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، يبلغ 35 لجنة بالإدارات التعليمية المؤسسة العقابية 1، لجنة سجن طرة 1، لجنة مستشفى 57357، (1) لجنة.

وأشارت مديرية تعليم القاهرة، إلى انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، الذي أكد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية التواجد في محيط اللجان.

لا شكاوى من الامتحانات

وأوضحت المديرية، أنّه جرى الاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة، والتواصل المستمر لحظة بلحظة بغرفة عمليات المديرية التي تتواصل مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة، مؤكدة أنّ الغرفة لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2022 حتى الآن.