وزير التعليم العالي يفتتح بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا لكرة القدم

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مساء أمس، بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا لكرة القدم، التي تُقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

بدأ الافتتاح بطابور عرض لدخول الجامعات المُشاركة في بطولة كأس مصر للجامعات المعاهد، وأتبعه تقديم بعض العروض الرياضية والفنية، ثم انطلقت فعاليات البطولة.

بناء الجمهورية الجديدة

وفي كلمته، أكد الوزير حرصه على افتتاح بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد ومشاركة الطلاب لحظة انطلاق فعاليات البطولة، مؤكدًا أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تهدف إلى حصول الخريج على شهادة فقط، بل تهدف للحصول على خريج متميز علميًا وبدنيًا وثقافيًا، وأن يكونوا قادرين على المُساهمة في إحداث تأثيرات عميقة داخل المجتمع والمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة لبناء الجمهورية الجديدة.

تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر

ورحب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالدكتور أيمن عاشور، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصب وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، واستكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دعم البطولات والأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات الشباب وقدراتهم واكتشاف مواهبهم والارتقاء بها.

ومن جانبه، قدّم الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنيًا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا أهمية ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية الي تلعب دورًا كبيرًا في بناء الإنسان واستغلال طاقاتهم ومهاراتهم بالشكل الأمثل.

يذكر أنّ البطولة تُقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة 15 جامعة مصرية وهي «الإسكندرية، القاهرة، الزقازيق، السويس، الفيوم، المنصورة، المنوفية، بنها، بني سويف، سوهاج، طنطا، قناة السويس، كفر الشيخ، ومدينة السادات» بمشاركة 288 طالبًا.

شهد افتتاح البطولة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد الرياضي للجامعات والوكيل الدائم للوزارة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وممثلي وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.