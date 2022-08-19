وزير التعليم العالي يناقش استعدادات استضافة كأس العالم للإسكواش 2022

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، أمس الخميس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، في حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجّه أعضاء المجلس خالص التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية، لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما وجه أعضاء المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده المُتميزة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.

جهود الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

وثمّن وزير التعليم العالي جهود الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في فعاليات الإسكواش التي ستُقام في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي، وإبهار العالم وإظهار قُدرة مصر على استضافة البطولات الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عرفة سلامة عددًا من إنجازات الاتحاد في مجال الأنشطة الرياضية على مُستوى الجامعات والمعاهد خلال فترة تولي الدكتور خالد عبدالغفار رئاسة الاتحاد، حيث فازت مصر بتنظيم كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات 2024، وتنظيم دوري الجامعات والمعاهد للعام 2022، بمشاركة 11 ألف طالب.

وقال «سلامة»، إن مُنتخب الجامعات حصد 3 ميداليات فضية و4 برونزية ببطولة العالم للسباحة بإيطاليا 2022، فضلاً عن تتويج مُنتخب الجامعات بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر 2018، كما فاز مُنتخب الجامعات بالمركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، إلى جانب الفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020، كما تم إطلاق مُبادرة «طالب جامعي رياضي».

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير قدم الشكر للدكتور أشرف صبحي، لدعمه المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لـ وزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

استضافة فعاليات بطولة الإسكواش

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول الترتيبات المُتعلقة باستضافة فعاليات بطولة الإسكواش التي ستقام بمصر خلال الفترة من 7- 13 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 15 دولة من مختلف دول العالم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتابع المٌتحدث الرسمي أن اللجنة في ضوء ذلك ناقشت كافة الاستعدادات المُتعلقة بالملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، وأماكن الإقامة والتغذية، والمرافق، والخدمات، والتنقلات، فضلاً عن النواحي الطبية، والتسويقية، والإعلامية، بالإضافة إلى فعاليات الافتتاح والختام، وتسليم الجوائز، وبرنامج الفعاليات المصاحبة للبطولة، والمؤتمر العلمي المصاحب للفعاليات.

وأكد المُتحدث الرسمي أن استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات في الإسكواش 2022 يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية في المجالات الرياضية المختلفة، وذلك بدعم كامل من القيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، خاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن استضافة البطولة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، التي تزخر بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن البطولة سوف تحظى بدرجة عالية من التنسيق والاهتمام من كافة الجهات المعنية، والتي تشمل وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والاتحاد الدولي والمصري للإسكواش.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع أن يفتتح كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والشباب والرياضة فعاليات مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي يُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس الجاري على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة 16 جامعة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الوزير في ختام الاجتماع وجه بضرورة تكثيف جهود الاتحاد الرياضي أثناء العام الدراسي الجديد 2022/2023، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية، والدورات الصيفية، وذلك بالتعاون مع الجامعات، واستغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة.