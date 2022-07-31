لجنة «كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا» تناقش البرنامج العام للبطولة

اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية.

كما حضر الاجتماع، الدكتورة مها الصغير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وطاهر الزيني، مدير النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية، وأسامة خير، مسؤول الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

وخلال فعاليات الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوعات المتعلقة بالتجهيز والإعداد لتنفيذ مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي يُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس المقبل على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة 16 جامعة ومعهدًا.

كما استعرضت اللجنة البرنامج العام للبطولة، بداية من استقبال الوفود، وفقرات حفل الافتتاح الذي سيُقام مساء يوم السبت الموافق 20 أغسطس المُقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير بالإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات المصرية المشاركة في البطولة، وطابور العرض، واستعراض الفقرات الفنية، والبرنامج الزمني، وجدول المباريات، وحفل الختام.

الرياضة المصرية

وأكدت اللجنة حرصها الشديد على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام لأول مرة داخل الجامعات المصرية بما يليق بمستوى الرياضة المصرية.