مفاوضات لتقديم جزء ثالث من فيلم «Orphan».. والبطلة: لن أرفض الفرصة

كشفت الممثلة الأمريكية إيزابيل فورمان بطلة فيلم «Orphan: First Kill»، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي حول العالم، أن هناك مفاوضات لتقديم جزء ثالث من الفيلم، بعد أن عادت لتقديم شخصية «إستر» التي قدمتها للمرة الأولى في فيلم «Orphan» عام 2009، قبل أن يقرر صناع الفيلم تقديم الجزء الثاني بعد مرور 13 عاما على الجزء الأول.

وقالت إيزابيل فورمان في حوار مع مجلة «فارايتي» الأمريكية، إن المنتج أليكس ماس تحدث معها عن إمكانية تقديم جزء ثالث من سلسلة أفلام الرعب، موضحة: «إذا كان السيناريو جيدًا والجمهور يحبون الفيلم فلماذا لا؟، لا أعتقد أننا سنضطر إلى الانتظار 13 عامًا لأنني لا أعتقد أني سأتمكن من تقديم الدور نفسه بعد تلك السنوات».

إيزابيل فورمان: سأحب هذه الفرصة إذا عرضت علي

وأضافت: «عندما تكون في العشرينيات من العمر لا يزال بإمكانك أن تبدو أصغر سنًا إذا جلست على كرسي صغير، أو كان الأطفال يلعبون من زوايا متعددة. لكنني سأحب هذه الفرصة وإذا عرضت علي لن أرفض».

إيزابيل فورمان تكشف تفاصيل العمل على «Orphan: First Kill»

وعادت إيزابيل فورمان، البالغة من العمر 25 عاما، لتجسيد نفس الشخصية التي قدمتها وهي في الـ10 من عمرها في الجزء الأول من الفيلم، وأوضحت أن فريق العمل اعتمد على بعض التقنيات حتى لا يظهر عليها التقدم في السن، كان من بينها الاعتماد عن طفلتين لتكونا «دوبلير» لها في المشاهد البعيدة.

وأوضحت بطلة فيلم «Orphan: First Kill»، «كان لدينا فتاتان كينيدي وسادي لي، اللتين عملتا معي من بداية الفيلم وحتى نهايته لتجسيد دور (إستر) من زوايا متعددة أمام الكاميرا، وكان التحدى الأبرز أمامي هو كيف يمكنني تدريب الطفلتين لتكونا مثل (إستر) في الفيلم الأول».

تدور أحداث فيلم «Orphan: First Kill» قبل أحداث الجزء الأول، وذلك بعد ما نجحت «إستر» في الهروب من مصحة نفسية في إستونيا، ووصلت إلى أمريكا عن طريق انتحال شخصية الابنة المفقودة لعائلة ثرية، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب إيزابيل فورمان، كل من جوليا ستايلز وروسيف ساذرلاند.