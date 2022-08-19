إيزابيل فورمان تعود لـ«استير» بعد 13 عامًا.. تعرف على تفاصيل «Orphan 2»

حالة واسعة من الترقب يعيشها الجمهور بعد الإعلان عن طرح الجزء الثاني من فيلم الرعب الشهير «Orphan»، بعد 13 عاما من الجزء الأول والذي جاء تحت عنوان «Orphan: First Kill»، إخراج ويليام برينت بيل، خاصة أن الممثلة إيزابيل فورمان تعود لأداء دور «استير»، الذي قدمته وهي طفلة في الجزء الأول من الفيلم عام 2009.

قالت الممثلة الأمريكية إيزابيل فورمان، البالغة من العمر 25 عاما، إنها كانت تشعر بالغرابة للعودة إلى تمثيل نفس الدور الذي قدمته وهي في الثانية عشر من عمرها، وأوضحت في تصريحاتها لمجلة «بيبول»: «شعرت أنني سأكون غبية إذا لم أعد وألعب هذا الدور، وسأكون غاضبة إذا لعب أي شخص آخر دور إستر، أنا التي صنعتها، بالطبع حصلت على الكثير من المساعدة في الفيلم الأول، لكن عواطفها وجوهرها كانت شيئًا ابتكرته عندما كنت طفلة».

وأضافت: «لم أكن أعتقد أني سأعود لارتداء ملابس تلك الشخصية مرة أخرى، كان لدي الكثير من الإثارة والحب لإستر لدرجة أن عودتي لتجسيد الشخصية جعلتني أشعر بشكل غريب وكأنني أعود إلى المنزل، خاصة أنه كان أول فيلم لي على الإطلاق، لذلك شعرت أن هذا الفصل في حياتي، وقمت بإعادة زيارة هويتي عندما كنت في العاشرة من عمري وألعب هذا الدور».

فورمان: رفضت المشاركة في أفلام رعب بعد «Orphan»

أوضحت إيزابيل فورمان أنها تلقت عروض كثيرة لبطولة أفلام رعب بعد النجاح الذي حققه فيلم «Orphan»، ولكنها رفضت، قائلة: «كان علي أن أقول لا للعديد من أفلام الرعب التي حققت رود أفعال إيجابية، لأنني أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا وأردت صنع طريق خاص في مسيرتي».

وتابعت: «كان صراعًا، لأنني نضجت في هذه الصناعة لأقول لا للمشاريع التي أحب العمل عليها بسبب حقيقة أنني أعلم أنها ستبقيني في العالم نفسه، أريد أن أكبر وأوسع نفسي كممثلة وكإنسان، ولا يمكنني فعل ذلك إلا من خلال القيام بأشياء تخيفني أو غير مريحة أو مختلفة».

تفاصيل فيلم «Orphan: First Kill»

تدور أحداث فيلم «Orphan: First Kill» قبل أحداث الجزء الأول، وذلك بعد ما نجحت «إستر» في الهروب من مصحة نفسية في إستونيا، ووصلت إلى أمريكا عن طريق انتحال شخصية الابنة المفقودة لعائلة ثرية، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب إيزابيل فورمان، كلا من جوليا ستايلز وروسيف ساذرلاند.