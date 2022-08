تفاصيل مشاركة روبرت دي نيرو في فيلم «Wise Guys».. يؤدي شخصيتين

يستعد النجم الأمريكي، روبرت دي نيرو، لتجربة تمثيلية جديدة في فيلم بعنوان «Wise Guys»، ومن المقرر أن يؤدي «دي نيرو» الشخصيتين الرئيسيتين في الفيلم الذي يحمل توقيع باري ليفينسون، في التعاون الخامس بينهما بعد أفلام «Wag the Dog»، و«Sleepers» بالإضافة إلى «What Just Happened»، بخلاف الفيلم التليفزيوني «The Wizard of Lies»، بينما يتولى نيكولاس بيلجي كتابة السيناريو.

وتدور أحداث فيلم «Wise Guys»، ومن إنتاج شركة «وارنر برذرز»، حول زعماء الجريمة الإيطاليين الأمريكيين فيتو جينوفيز وفرانك كوستيلو، اللذين كانا يديران عائلاتهما خلال القرن العشرين، في عام 1957، حاول «جينوفيز» اغتيال «كوستيلو» وفشل، ولكنه أصيب في النهاية وحاول التقاعد من المافيا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«Killers of the Flower Moon» التعاون العاشر لـ«دي نيرو» و«سكورسيزي»

وعلى الجانب الآخر، يعمل روبرت دي نيرو على عدد من المشاريع السينمائية، من بينها فيلم جديد مع المخرج مارتن سكورسيزي بعنوان «Killers of the Flower Moon»، والذي يدور حول جرائم القتل التلا في أوكلاهوما عام 1920، ومن المقرر أن يصدر في دور العرض السينمائي في مايو 2023، وهو التعاون العاشر بين «سكورسيزي» و«دي نيرو».

فيلم Killers of the Flower Moon، مأخوذ عن كتاب واقعي يحمل نفس الاسم للصحفي ديفيد جران، الصادر عام 2017 وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال تلك الفترة، ويستند إلى سلسلة جرائم القتل التي وقعت أوكلاهوما، في عشرينيات القرن الماضي التي ارتكبت بعد اكتشاف النفط في الأراضي القبلي.

روبرت دي نيرو: أشعر بملل من أفلامي.. وأغفو أثناء مشاهدتها

وكشف النجم روبرت دي نيرو في حوارت تليفزيونية سابقة إنه لا يحب مشاهدة أفلامه ويشعر بالملل على حد تعبيره، قائلا: «مشاهدة نفس في فيلم شيء ممل، أنا لا أحب مشاهدة أفلامي وأغفو أثناء مشاهدتها».