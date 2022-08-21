أستاذ إعلام عن «كابيتانو مصر»: الشركة المتحدة تمد يد العون للمهرة في القرى والنجوع

لقيت مبادرة «كابيتانو مصر» - أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الكروية في مصر-، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ترحيبا كبيرا من الجمهور، حيث تهدف للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمّشة في كل أرجاء الجمهورية، لرفع اسم مصر عاليا وزيادة عدد المحترفين.

برنامج كابيتانو مصر

وعلّق الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على إطلاق مبادرة كابيتانو مصر، قائلا إنّها خطوة جيدة، وأنّ مصر مليئة بالمواهب في شتى المجالات، لكنها بحاجة إلى عين خبيرة تمد يد العون لها وترفع اسم مصر عاليا.

وأضاف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة لـ«الوطن»: «في الرياضة يوجد لدينا نموذج محمد صلاح، فهو لاعب عالمي مُتميز، ولدينا آلاف مثله بحاجة إلى من يكتشفهم، ليس محليا فقط ولكن دوليا، لذلك نتمنى ظهور المزيد من تلك البرامج التي تدعم المواهب».

وتابع مكاوي، أنّ كرة القدم هي إحدى المجالات التي تضم كثير من المواهب، متمنيّا ظهور برامج جديدة لاكتشاف المواهب المغمورة: «القرى مليئة بالمواهب التي تحتاج إلى من يد لها يد العون».

اكتشاف المواهب

ويستهدف برنامج كابيتانو مصر، اكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم، بجميع القرى والنجوع بجميع المحافظات، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

برومو برنامج كابيتانو مصر

وشارك مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق، والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي، في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، قائلا: «كل حلم بيبدأ بخطوة، برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن».