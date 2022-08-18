رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا ما زال بعيدا لغياب المفاوضات

كتب:

شيماء عادل
07:49 م | الخميس 18 أغسطس 2022
الاجتماع الثلاثي في أوكرانيا

الاجتماع الثلاثي في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا ما زال بعيدا لغياب المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، بحسب مانقله موقع قناة العربية الإخبارية، منذ قليل. 

إخلاء محيط زابوريجيا النووية

ودعا «جوتيريش»، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أوكرانيا، إلى ضررة وسرعة إخلاء محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية من السلاح، لافتا إلى أن إلحاق أي ضرر بمحطة بالمحطة النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة ما وصفع بانتحار.

إعادة إعمار أوكرانيا

كما وقع الجانبين التركي والأوكراني على هامش اللقاء الثلاثي في مدينة لفيف الأوكرانية، اتفاقية لإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا، التي تدمرت على خلفية الحرب الدائرة بين الجانبين الروسي والأوكراني.

اقرأ المزيد:

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إخراج السلاح والعسكريين من «زابوريجيا»

أسرة الأمم المتحدة في مصر تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأمم المتحدة: سفينة تحمل 23 ألف طن قمح ستغادر أوكرانيا إلى أفريقيا قريبا

مندوب روسيا في الأمم المتحدة: أوكرانيا هاجمت زابوريجيا بذخائر عنقودية
بقلم شيماء عادل