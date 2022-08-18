الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا ما زال بعيدا لغياب المفاوضات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا ما زال بعيدا لغياب المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، بحسب مانقله موقع قناة العربية الإخبارية، منذ قليل.

إخلاء محيط زابوريجيا النووية

ودعا «جوتيريش»، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أوكرانيا، إلى ضررة وسرعة إخلاء محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية من السلاح، لافتا إلى أن إلحاق أي ضرر بمحطة بالمحطة النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة ما وصفع بانتحار.

إعادة إعمار أوكرانيا

كما وقع الجانبين التركي والأوكراني على هامش اللقاء الثلاثي في مدينة لفيف الأوكرانية، اتفاقية لإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا، التي تدمرت على خلفية الحرب الدائرة بين الجانبين الروسي والأوكراني.