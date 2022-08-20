«الأمم المتحدة»: نأمل في استمرار شحن الحبوب الأوكرانية بانتظام

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، إنّه يأمل في استمرار شحن الحبوب الأوكرانية بانتظام، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تصدير الحبوب الأوكرانية

وأكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أن سفينتين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة إلى 27.

25 ألف طن قمح

وقال مركز التنسيق المشترك بين تركيا وأوكرانيا الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان، إن السفينتين الأوكرانيتين زومروت آنا وإم في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.