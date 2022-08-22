إزاي تتبرع لمؤسسة «حياة كريمة»؟.. اعرف الخطوات والتفاصيل

يعد الارتقاء بحياة المواطن المصري من أولويات مؤسسة «حياة كريمة» بمبادراتها المختلفة، فهي تعمل على تحقيق ذلك من خلال تطوير مختلف الجوانب الحياتية المتنوعة، بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية المختلفة، وتأتي الحافظات الحدودية والقرى الأكثر فقرا واحتياجا للمساعدة على رأس قائمة أولويات عمل المبادرة، وتتنوع الخدمات التي توفرها «حياة كريمة» للمواطن، من خدمات صحية أو ترفيهية أو تعليمية وغيره.

موقع مؤسسة «حياة كريمة» الإلكتروني

ونظرا للأهداف السامية للمؤسسة، والفروق الملموسة التي حققتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على أرض الواقع، يسعى العديد من المواطنين للمساهمة في تلك المشروعات التي تحسن أوضاع الأهالي في القرى الفقيرة، من خلال التبرعات، ويتساءل البعض عن طريقة التبرع للمؤسسة لمعاونتها في المشروعات التنموية المتعددة التي تعمل عليها.

والتبرع لمؤسسة «حياة كريمة» يتم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، فعلى المواطن زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة، والضغط على أيقونة «تبرع الآن»، ولزيارة موقع «حياة كريمة» اضغط هنــــا.

استمارة التبرع لـ«حياة كريمة»

وعند الضغط على «تبرع الآن»، ستظهر للمواطن تحتوي على عدد من الخانات المختلفة، وعلى المواطن أن يقوم بملء هذه الخانات بالبيانات المطلوبة، حتى تتم عملية التبرع بنجاح وسلاسة.

تضم الاستمارة التي تظهر للمواطن، خانتي للاسم، واحدة للاسم الأول والأخرى للاسم الثاني، وبعد ذلك عليه ملء خانة رقم الهاتف برق هاتفه، مع تحري الدقة إضافة إلى خانة البريد الإلكتروني، والتي تتطلب البريد الإلكتروني للمواطن المتبرع لـ«حياة كريمة»، بعد ذلك ينتقل المواطن لخانة المبلغ الذي ينوي التبرع به، وعند الضغط عليها ستظهر اختيارات وهي: 100، 200، 300، أخرى، إذا لم يكن المبلغ الذي تنوي التبرع به ضمن القائمة، اضغط على «أخرى» وستظهر لك خانة جديدة تكتب فيها المبلغ الذي ستبرع به.

وبعد تحديد المبلغ هناك خانة لتحديد العملة، إضافة إلى خانة البلد التي تنوي التبرع منها، ومن ثم ينتقل المواطن لخانتي العنوان، وهما عبارة عن خانة لتحديد المدينة التي يعيش فيها المتدرب، والأخرى يكتب فيها عنوان منزله.