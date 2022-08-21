الكشف على 968 مواطنا ضمن القوافل المجانية لـ«حياة كريمة» في وردان

يأتي قطاع الصحة على رأس أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ تولي المبادرة اهتماما خاصا بالقطاع الطبي، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية، بشكل منتظم، إلى القرى النائية والمناطق الحدودية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وتشمل القوافل عددًا من التخصصات الطبية، تستهدف الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

قوافل حياة كريمة الطبية

وفي هذا الصدد، أطلقت «حياة كريمة»، قافلة طبية في محافظة الجيزة، بقرية وردان، مركز منشأة القناطر، بالتعاون مع وزارة الصحة، وضمت القافلة عدد من تخصصات طبية المختلفة، في إطار السعي؛ لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

الكشف والعلاج مجانا

وكشفت المؤسسة، عن أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف على 968 مواطنا، خلال يومي 19 و20 أغسطس الجاري، إذ ضمت القافلة 6 تخصصات طبية مختلفة، مؤكدة أن الكشف والعلاج كان بالمجان.

العلاج على نفقة الدولة

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت، في بيان لها، أن الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية، تحول إلى المستشفيات الجامعية الأقرب للحالة، من أجل العرض على المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.