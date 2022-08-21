«حياة كريمة»: مبادرة «أنت الحياة» درست احتياجات السكان بالمحافظات

قالت هند جلال مدير إدراة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة «أنت الحياة» هي أكبر مبادرة توعوية قامت بها إدراة التوعية وقطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، كاشفة أنه لأول مرة تكون بها المبادرة موسعة بهذا الشكل، حيث قامت مبادرة حياة كريمة بالمشاركة بأكثر من مبادرة توعوية سابقة مثل مبادرة «مصر بتتغير» التي تبنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى بها.

مبادرة «أنت الحياة» قامت على دراسة احتياجات السكان بالمحافظات

وأضافت «جلال» في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن اختلاف مبادرة «أنت الحياة» تكمن في تطبيقها في المحافظات كافة بصورة مختلفة، لافتة إلى أن دراسة السكان وخصائصهم بكل المحافظات، فضلًا عن دراسة المراكز والقرى المختلفة التي سيتم العمل بها، لتحديد احتياجات السكان بصورة دقيقة.

دور مهم للمجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف

وأوضحت مدير إدراة التوعية بمؤسسة حياة كريمة أن المبادرة بقرية قلهانة بمحافظة الفيوم تمت بمشاركة العديد من الجهات لتحقيق الهدف التوعوي، مثل المجلس القومي للمرأة الذي قام بدور حيوي في التوعية بالإرشاد الأسري والتثقيف حول التربية الإيجابية، والأزهر الشريف الذي قدم محاضرات توعوية عن المفاهيم الدينية المغلوطة.

تحقيق تمكين اقتصادي للمرأة

ولفتت «جلال» إلى استهداف تحقيق تمكين اقتصادي للمرأة من خلال المبادرة، حيث قامت المبادرة باختيار 53 سيدة للالتحاق بورش عمل حرفية، مثل الرسم على الخوص والزجاج المعشق، لافتة إلى دور المبادرة في تسويق المنتجات التي سيقمن بإنتاجها.