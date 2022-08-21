المؤبد لـ3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه في جرجا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم في واقعة سرقة بالإكراه على الطريق العام بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وضياء دهيس، وأمانة سر صلاح تمام.

الواقعة في أبريل الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، عندما استوقف كلا من «ر . ع»، و«ع . م»، و«ع . ع»، بالطريق العام بدائرة مركز جرجا بسوهاج شخصا يدعى «ح . ع»، وقاموا بسرقته بالإكراه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول ودراجة بخارية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للجهات المختصة بمحافظة سوهاج.

إحالة الواقعة للجهات المختصة

ووجهت الجهات المختصة للمتهمين تهمة سرقة دراجة نارية ملك «ح . ع»، ومبلغ مالي وهاتف محمول ملك المجني عليه بالإكراه في الطريق العام، بأن استوقفوا المجني عليه بدائرة مركز جرجا أثناء استقلاله الدراجة النارية وتهديده بسلاح ناري وسلاح أبيض«سكين».

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالمؤبد على الثلاثة متهمين.