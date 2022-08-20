مصاريف كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 2022.. تقبل من 355 درجة

تستعد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ لاستقبال طلابها الجُدد، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2022، وجاءت الكلية بمجموع 355 درجة، وبنسبة مئوية 86%.

مصاريف كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 2022

ويبحث الكثير من الطلاب الجُدد الذين تم قبولهم بالكلية في تنسيق المرحلة الأولى، عن مصاريف كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 2022.

وأكد مصدر مسؤول في قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن مصاريف كلية الهندسة ‏كانت تبلغ 710 جنيهات في العام الدراسي الماضي2021 - 2022، شاملة كل الرسوم، فيما عدا البرامج المميزة، والتي تقوم الكلية بتحديد قيمة مصروفاتها وفقاً للائحة.

وأكد المصدر، أن مصاريف كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ كما هي حتى الآن بقيمة 710 جنيهات، حيث لم يتم تحديد المصاريف الجديدة لجميع كليات الجامعة، لافتاً إلى أن مجلس الجامعة سيُعقد خلال أيام لتحديد المصاريف الخاصة بالعام الجامعي 2022 - 2023، فضلاً عن بحث أمور أخرى متعلقة بالطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ

والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2022 هي شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وشهادة الميلاد وصورة منها، و6 صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة، ونموذج 2 جند للذكور، وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة.

مصاريف كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 2022

جدير بالذكر أن كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ أُسست في عام 1990، وضُمت إلى جامعة طنطا، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

وتضم الكلية أقسام:

الهندسة المعمارية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكهربائية، وفيها أقسام:

الحاسبات والتحكم الآلي.

الاتصالات والإلكترونيات.

القوى والآلات الكهربية.

الهندسة الميكانيكية، وفيها أقسام:

هندسة القوى الميكانيكية.

هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.