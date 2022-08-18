مدبولي: وزير التنمية المحلية بدأ يتماثل للشفاء بعد حادث السيارة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب التعديل الوزاري الأخير عن تمنياته بالشفاء العاجل للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إثر تعرضه لحادث أدى إلى حدوث بعض الإصابات به.

تماثل وزير التنمية المحلية للشفاء

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إنّ وزير التنمية المحلية غادر المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها أمس، وبدأ يتماثل للشفاء.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والحرص على التواجد في المناقشات التي تُجرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بكل وزارة، وتوضيح ما يلزم من أمور بشأن تلك المناقشات في نطاق تخصص الوزارة.

أفكار خارج الصندوق وحلول غير تقليدية

وفي الوقت ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة العمل على أن تكون دائما الأفكار المطروحة للعمل خارج الصندوق، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدولة حاليا، والتي تتطلب حلولا غير تقليدية لمواجهتها، وأن نضع دوما صوب أنظارنا جميعا هدفا رئيسيا يتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.