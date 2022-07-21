تحرير 25 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على أسواق ومخابز جرجا بسوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة لضبط الأسعار ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية في المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تموينية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

25 محضرا تموينيا في جرجا

وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام سلع منتهية الصلاحية، وتحرير 25 محضرا في أسواق ومحلات «سوبر ماركت» ومحلات الأسماك المملحة والعطارة والمخابز البلدية بمركز جرجا، وذلك بناء على تعليمات محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، بضط الأسواق والسلع ومراجعة تاريخ الصلاحية وبلد المنشأ، وذلك بالتنسيق مع سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، ومباحث التموين بمحافظة سوهاج.

بيان المحاضر التى تم تحريرها بالحملة

وتضمنت الحملة تحرير في جرجا بمحافظة سوهاج، تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار سلع غذائية، وذلك بمعرفة مفتش التموين بالحملة، وتحرير 4 محاضر إعدام سلع غذائية بمعرفة مفتش الصحة بالحملة، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية بمعرفة مفتش الصحة بالحملة أيضا، و3 محاضر عدم نظافة، و3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات داخل مخبز بلدي، ومحضر عدم إعلان مخابز بلدية ومحضر عدم إعطاء بون صرف داخل مخبز بلدي ومحضر عدم نظافة أدوات العجن داخل مخبز بلدي.

تم تحرير محاضر للمخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.