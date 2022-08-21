«استغاثات مجلس الوزراء»: قدمنا خدمات طبية لـ45 ألف مريض في 2021

قال الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إنّ القوافل الطبية التي تشارك بها اللجنة العليا والاستغاثات في مجلس الوزراء، بدأت بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنّ اللجنة شملت العام الماضي 2021 المحافظات المصرية كافة، وقدّمت المساعدة الطبية لنحو 45 ألف مريض.

قافلة طبية موسعة في محافظة قنا شملت 17 تخصصا طبيا

وأضاف شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ اللجان الطبية تستهدف الوصول إلى المواطنين في أماكنهم، منوهًا بتنظيم قافلة طبية موسعة، أمس، بمحافظة قنا شملت 17 تخصصا طبيا.

وأكد أنّ القافلة الطبية وفّرت أطرافًا صناعية احتاج لها المواطنون، وتحمل تكلفتها مجلس الوزراء، «مركز العلاج الطبيعي».

توقيع الكشف على آلاف المرضى في قنا

وتابع عضو اللجنة العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بأن القافلة الطبية في قنا كانت في مستشفى قنا العام، وقعت الكشف على أكثر من ألف مريض، لافتًا إلى أنّ اليوم الثاني للقافلة الطبية كان في إحدى القرى التابعة لمركز دشنا بمستشفى أبو زياد التكاملي، ووقعت الكشف على أكثر من 1500 مريض، وفي اليوم الثالث للقافلة كانت في قرية بهجورة بنجع حمادي، ووقّعت الكشف على 1651 مريضًا.

توفير أطراف صناعية وإجراء عمليات جراحية بالقافلة

ونوّه شعبان بتضافر الجهود بالتعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة، مثل التعاون مع جامعة طنطا، والتي شاركت بالقافلة من خلال إشراك عددٍ كبير من الأطباء، كاشفًا عن إجراء 61 عملية جراحية، منها 41 قسطرة وتركيب دعامات بالقلب، إضافة إلى عمليات اللوز والأنف والأذن، فضلًا عن تحويل بعض الحالات إلى بعض المستشفيات مثل أبو الريش والدمرداش؛ لاستكمال الرعاية الطبية التي تحتاجها، كونها بحاجة إلى مساعدات طبية أكثر تخصصية.