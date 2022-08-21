أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى اليوم الأحد، أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2015، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة، وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة، مراسم حلف اليمين بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة، على أن يؤدي اليمين غدا أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2016.

وزير العدل يرحب بالأعضاء الجدد

وفي مستهل كلمته، رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ الأعضاء الجدد بصدور قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم في هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا دور الهيئة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وحث الأعضاء الجدد على أن يكونوا على قدر المسئولية جهدًا ومثابرة وعلمًا، ليشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخهم.

وأشار إلى إدراك وزارة العدل لأهمية دور الإنسان في عملية التنمية بحسبه أساسها وغايتها، وأن الوزارة تساهم في بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتدريبهم كهدف رئيسي لرفعة شأن وطننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بكر يشكر السيسي على قرار التعيين

وشكر المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتقاليد القضائية في أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ في إرساء العدالة.