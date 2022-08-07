تشييع جثمان رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق بأسوان.. توفى في المسجد (صور)

يستعد المئات من أهالي محافظة أسوان وقيادات المحافظة الجنوبية، لأداء صلاة الجنازة على المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، وذلك بمسجد الرضوان جنوب مدينة أسوان، والذي أسسه «خليل» وتوفى داخله قبل صلاة العشاء.

وسيتم الدفن بعد قليل بمقابر منطقة الكرور جنوب مدينة أسوان، بعد وصول نجله عمرو حسين من القاهرة، ويؤدي الصلاة عليه الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بأسوان.

نعي رئيس هيئة قضايا الدولة

ونعى المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى ومستشاري الهيئة، المستشار حسين عبده خليل، رئيس قضايا الدولة الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس السبت.

وقال المستشار محمد بكر: «نسأل المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، وذلك حسبما صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

أسس مسجدا وتوفى داخله

وتوفى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ورئيس نادي أسوان الرياضي الأسبق عن عمر ناهز 73عامًا، أثناء استعداده لأداء صلاة العشاء داخل مسجد الرضوان بمحافظة أسوان، لتفيض روحه إلى خالقها داخل المسجد قبل الصلاة بدقائق في المسجد الذي أسسه منذ حوالي 20 سنة.