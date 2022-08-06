وفاة رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.. «بنى مسجدا في أسوان ومات داخله»

أعلن المستشار يسري المدني الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة، وفاة المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ورئيس نادي أسوان الرياضي الأسبق عن عمر يناهز 71 عامًا، أثناء استعداده لأداء صلاة العشاء داخل مسجد الرضوان بمحافظة أسوان لتفيض روحه إلى خالقها داخل المسجد قبل الصلاة بدقائق.

ونعى المستشار يسري المدني الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة، المستشار حسين عبده خليل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعيا له بالرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

أهل أسوان ينعونه

وتباينت مشاعر أهل أسوان بين فرحة وحزن، فرحة لحسن الخاتمة التي نالها المستشار المحبوب بينهم وحزن لفراقه، حيث نعاه العديد من أهل محافظة أسوان قائلين: «نهنئك أم ننعيك».

أنشأ المسجد صدقة جارية وتوفي داخله

وكان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق قد أسس مسجد الرضوان بطريق السادات جنوب مدينة أسوان؛ ليكون صدقة جارية له، ولم يكن يعلم أن خاتمته ستكون داخله أيضا ليلقى ربه داخل بيت الله الذي أسسه لله فتقبله منه واسترد وديعته بروحه داخله.

يذكر أن المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ولد بقرية إبريم التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان وذلك في 24 أغسطس عام 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1972 بتقدير عام جيد ليلتحق بالسلك القضائي عام 1973 بموجب قرار رئاسي ثم تدرج بالسلك القضائي حيث شغل رئاسة هيئة قضايا الدولة عام 2017 وتعد قضية المريناب أشهر القضايا التي عمل عليها.

هيئة قضايا الدولة تنعى الراحل

من جانبه، نعى المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار حسين عبده خليل، رئيس قضايا الدولة الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت الموافق 6/8/2022.

وقال: «نسأل المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، وذلك حسبما صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.