بحضور «مسلم».. رسالة دكتوراه في «عين شمس» عن تعرض المراهقين للحملات الإعلامية الحكومية

شهدت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، يوم الاثنين الماضي الموافق 15- 8 -2022، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة إلهام فتحي مصطفى بعنوان «تعرض المراهقين للحملات الإعلامية الحكومية وعلاقته باتجاهاتهم نحو الحكومة».

ويأتي موضوع الدراسة في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحث علي تبني الجمهور للعديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية العديدة التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن؛ واقتناعًا منها بالدور الحيوي الذي تمثله الحملات الإعلامية الحكومية كأداة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.

المشرفون على الرسالة

وأشرفت على الرسالة الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور مؤمن جبر عبدالشافي المدرس بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة، وضمَّت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الدكتورة حنان يوسف والدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي، أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات dmc.

نتائج الدراسة البحثية

وأسفرت الدراسة البحثية عن عدد من النتائج أهمها أن حملة حياة كريمة و100 مليون صحة وحملة التوعية بفيروس كورونا المستجد تتصدران أكثر الحملات متابعة من قبل المراهقين، وأثبتت الدراسة أيضًا أن هناك وعيا كبيرا من قبل المراهقين بالدور الذي تقوم به الحكومة في عدة مجالات أهمها التصدي للمشكلات والأزمات التي تواجه المجتمع وأسلوب الإدارة واتخاذ القرار داخل الحكومة وأيضًا اهتمام الحكومة بالفئات المختلفة في المجتمع، وأثبتت الدراسة أيضًا أن هناك وعيًا كبيرًا بأهمية الإنجازات التي تمت في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية مجال إنشاء المدن الجديدة والتصدي للعشوائيات وتوصيل الدعم لمستحقيه.

كما أسفرت نتائج الدراسة أيضًا عن تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المرتبة الأولى كأهم الوسائل الإعلامية استخدامًا من قبل المراهقين.

وفي الختام، أقرت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الدكتورة حنان يوسف، منح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات والمراكز المختصة، وسط فرحة كبيرة من جميع الحضور وأهل الباحثة.