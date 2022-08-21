تكريم محمود مسلم وعماد حسين والديهي في حفل مشروعات تخرج «إعلام عين شمس»

نظم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، منذ قليل، حفل مشروعات تخرج القسم للعام الجامعي 2021-2022، تحت رعاية الدكتور حنان كامل، عميد الكلية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبحضور كل من الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي جمال الشاعر، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة دينا فاروق أبو زيد رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بالكلية ومديرة المركز الإعلامي بالجامعة.

تقييم 28 عملا لشعبة العلاقات العامة والإذاعة والتلفزيون

وقالت الدكتورة دينا فاروق، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بالكلية ومديرة المركز الإعلامي بالجامعة، إن لجان التحكيم قيّمت 14 عملا لشعبة العلاقات العامة، وتقيم 14 عملا لشعبة الإذاعة والتليفزيون، موضحة أن التحكيم جاء لمجلتين لشعبة الصحافة إحداهما عامة تحمل عنوان: «ع القهوة»، والأخرى متخصصة عن الشباب بعنوان: «دماغ تانية».

فيما تناولت مشروعات العلاقات العامة، حملات إعلامية وإعلانية ودعائية عن أفكار عصرية تحت عنوان: ( الدايرة - كشف ميزان - طور سينا - بالتساوي - أيادي - تفويلة - تسجيل خروج - فرق ثانية - فن الزين - أبطال م- الذهب الأزرق - مونلي - سكوب - الحكاية ليها وشين».

أما شعبة الإذاعة والتليفزيون، قدمت برامجا إذاعية وأفلاما تسجيلية ووثائقية بعناوين: (ضحكة مرة - واقعي ولكن - ما وراء الميزان - قصاقيص أمل - الطعم - لعبة إبليس - سيمفونية من الأعماق - أثر - كادر - كنوز - سابع جد - وتين - ضي - وأخيرا فيلم الأرض السادسة».

تمثيل أفكار المشروعات لجميع القضايا

وأكدت رئيسة القسم تمثيل أفكار المشروعات لجميع القضايا والموضوعات التي تهم المجتمع المصري (اجتماعية - وطنية - اقتصادية - علمية - تراثية - فنية - وتعريف بالكنوز الأثرية وترويج للمعالم والأنشطة السياحية)، موجهة الشكر للحضور الإعلامي و قياداته لدورهم البارز في المجال الإعلامي.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمود مسلم، الطلاب الجدد علي التفوق و التخرج، قائلا: «قسم الإعلام منذ إنشائه يلعب دورا كبيرا في المجال الإعلامي، وأهنئكم جميعا أصبحتم أصدقاء جدد».

وكرمت عميد كلية الآداب الدكتورة حنان كامل، كلا من الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والإعلاميين نشأت الديهي وجمال الشاعر وسوزان حسن وفاطمة فؤاد وهالة علم الدين وخالد سعد ودينا فكري وهبة حمزة، بمنحهم درع الكلية.