25 خطوة للوقاية من شمس أغسطس والأشعة فوق البنفسجية.. منها شرب السوائل

يعد شهر أغسطس ذروة فصل الصيف، ويشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تأثير كبير على صحة الإنسان، وذلك لما تصدره الشمس من أشعة فوق بنفسجية تؤثر على الصحة وتسبب العديد من الأمراض، حيث يؤدي التعرض المباشر لأشعة الشمس في هذا الوقت من العام إلى خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

الوقاية من الأشعة فوق البنفسيجية

في هذا الصدد، قدّم الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» 25 خطوة عملية للوقاية من مخاطر «الأشعة فوق البنفسجية»، مؤكداً أن أشعة الشمس الذهبية لها فوائد جمالية ونفسية متعددة، ولكن يجب التحذير دائما من خطورة التعرض المباشر لهذه الأشعة خوفا من مخاطرها.

وأوضح «المر»، أن العديد من الأبحاث والدراسات الطبية أكدت أن التعرض للشمس وأشعتها فوق البنفسجية أخطاره تراكمية وتبدأ منذ الصغر، كما تزداد تدريجيًا حتى يصل إجمالي ما يتعرض له الإنسان من هذه الأشعة قبل بلوغه 18 عاما إلى أكثر من 80% من إجمالي التعرض طوال عمره، وحتى يحظى الشخص بفوائد الشمس ويتخلص من مخاطرها عليه الالتزام بهذه النصائح الطبية، وهذه الخطوات وهي:

خطوات الوقاية من الأشعة فوق البنفسيجية

1 ـ أشعة الشمس فوق البنفسجية مخاطرها تراكمية وتبدأ منذ الطفولة لذا ننصح بحماية أطفالنا من التعرض لأشعتها منذ الصغر.

2 ـ تجنب التعرض المباشر وخاصة ما بين 9.30 صباحا إلى 4.30 عصرا حيث تكون في أوجها.

3ـ لا تهمل خطوات الوقاية حتى في فصل الشتاء أو في وجود السحب أو الغيوم فهي لا تحجب مخاطر الأشعة فوق البنفسجية.

4 ـ العمال الذين يعملون في الشمس هم أشد الناس تعرضا للإصابة لذا ننصح بجهات الإدارة إطلاق التحذيرات المناسبة وإمدادهم بالسوائل ووسائل الحماية المناسبة.

5 ـ يجب التشدد في تطبيق قرار الشؤون الذي يقضي بمنع العمال من العمل في الشمس خلال الفترة من 10 صباحا إلى 4 عصرا.

6 ـ احذر حمامات الشمس فهي خطيرة جدا.

7 ـ تناول 8 أو 10 أكواب على الأقل يوميا من السوائل، على أن تزداد عند التعرض المباشر للشمس.

8 ـ تجنب السوائل التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية.

9 ـ ابتعد عن الأكلات الحارة والأكلات الدسمة وخاصة تلك التي تحتوي على الدهون الحيوانية.

10 ـ تفادي الإجهاد الشديد عند ارتفاع درجة الحرارة وخاصة لمن يعملون في الخارج أو في أماكن غير مكيفة.

11 ـ حدد أوقات الرياضة بحيث تتجنب التعرض المباشر للشمس.

12 ـ استخدم كريم الحماية ضد الشمس على أن يكون ذا عامل حماية مناسب 15 على الأقل.

13 ـ خلال التعرض للشمس يجب تكرار استعمال كريم الحماية كل ساعتين على أن يغطي كل أجزاء الجسد.

14ـ استخدام مرطبات الجلد المناسبة يحمي الجلد من التجاعيد.

15ـ تعلم كيف ومتى تستحم للتخلص من الحر ومشاكله: الشخص العادي يمكن أن يستحم مرة يوميا، وصاحب البشرة الدهنية مرتين، أما صاحب البشرة الجافة فيمكنه أن يستحم مرة كل يومين وذلك حتى لا ينزع طبقة الدهون الطبيعية التي تحمى جسده.

16ـ ارتد الملابس المغزولة جيدا والمصنوعة من البوليستير في حالة التعرض للشمس بصورة مباشرة مثل العمل في الشمس أو الجلوس على الشاطئ «تمتلك الملابس الصناعية عامل حماية من اشعة الشمس فوق البنفسجية أكبر من الملابس القطنية».

17 ـ ارتد الملابس الداكنة، عند التعرض للشمس بصورة مباشرة ولفترات طويلة «حيث تمتلك عامل حماية أكبر من الألوان الفاتحة، وعلى سبيل المثال فإن القميص المصنوع من القطن الأبيض يعطي عامل حماية 7 ولكن نفس القميص المصنوع من القطن الأخضر يعطي عامل حماية قدرته 10، حيث يقلل اللون الداكن دخول الأشعة فوق البنفسجية للجسم».

18 ـ احرص على أن لا تلتصق الملابس بالجسم، وأن تكون ذات أكمام طويلة وتغطي الجسد.

19 ـ حتى لباس البحر يجب أن يكون طويلا يغطي الجسد وليس كما يظن البعض.

20 ـ يجب ألا تكون الملابس مبللة لأن ذلك يقلل من عامل الحماية ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية.

21 ـ قم بتغيير الملابس كلما أمكن.

22 ـ استعمل غطاء للرأس على أن يكون ذا حواف عريضة تمتد خارج الرأس وخاصة للأطفال أو عند الجلوس على الشواطئ.

23 ـ استعمل مظلة بيضاء للوقاية من الشمس.

24 ـ ارتد نظارة شمسية مناسبة بشرط أن تمنع 99.9% على الأقل من أشعة الشمس البنفسجية.

25ـ احرص على أن تتزود بالمعرفة والخبرات التي تساعدك في مكافحة وتجنب مخاطر التعرض المباشر للشمس.