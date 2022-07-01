درجات الحرارة غدا في جميع محافظات مصر.. وتحذير من أشعة الشمس

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، جعلت المواطنون يتساءلون عن درجات الحرارة غدًا في جميع محافظات مصر، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة تدريجيًا، نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ويكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا في جميع محافظات مصر

وجاءت درجات الحرارة غدا في جميع محافظات مصر، على النحو التالي:

القاهرة 35-24

الإسكندرية 30-23

وادي النطرون 35-23

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 24

السلوم 31 - 23

سيوة 36 - 24

بورسعيد 31 - 24

دمياط 31 - 23

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 23

العريش 31 - 22

رفح 31 - 21

رأس سدر 38 - 24

نخل 36 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 32 - 21

كاترين 31 - 17

الطور 38 - 24

شرم الشيخ 37 - 28

الغردقة 38 - 27

مرسى علم 39 - 27

الفيوم 36- 25

بني سويف 36 - 24

المنيا 375 - 24

أسيوط 37 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 38 - 26

الأقصر 39 - 27

أسوان 40- 27

إدفو 40- 27

أبو سمبل 40- 27

الوادي الجديد 39- 23

شلاتين 39- 26

أبو رماد 37 - 25

حلايب 35 - 29

رأس حدربة 33 - 27