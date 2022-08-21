«التنمية المحلية»: متابعات دورية على الأرض لتطبيق خطة ترشيد الكهرباء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن المتابعات الدورية من قبل الوزارة لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات تتم على الأرض من خلال مجموعة من الآليات تقوم بها المحافظات من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

ترشيد الاستهلاك الكهربائي بجميع المباني

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن أولى الآليات التي تنتهجها الوزارة لتطبيق القرار هو أن تكون جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات الإدارة المحلية، فتتولى ترشيد الاستهلاك الكهربائي بجميع المباني والمراكز التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية.

الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية

وأوضح أن الجهات المعنية ملتزمة تمامًا بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، كما تلتزم وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة.

وأكد أن الوزارة رصدت عددًا من المخالفات في المحافظات المختلفة، ولكن يتم التشديد من جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على الالتزام بالتعليمات، وخاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية والعامة: «المفروض تفتح من 7 صباحًا حتى 11 مساءً، وبتزيد ساعة واحدة في الأعياد وأيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية».

وتابع: «فيما يتعلق بالكافيهات والمطاعم بما فيها الموجود بداخل المولات فتعمل بداية من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار توصيل الطلبات للمنازل طيلة الـ24 ساعة، والصيدليات والسوبر ماركت لها طبيعة خاصة فتستمر مفتوحة».