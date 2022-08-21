غرفة شركات السياحة: بدء تلقي طلبات العمرة أكتوبر المقبل

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العامة لغرفة شركات السياحة، إن هناك مجموعة من الضوابط والقواعد والشروط، التي تلتزم بها شركات السياحة في قطاع سياحة العمرة، وهو شيء ثابت ومنذ سنوات، لكن ما جرى استحداثه، في حال ظهور أية سلبية خلال الموسم الماضي، فسيجر معالجتها بالضوابط التي ستظهر في الموسم الجاري.

السيسي: على الشركات الإعداد الجيد لإنجاح موسم العمرة للمصريين

أضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن من ضمن تلك الضوابط، أن تبدأ بتاريخ معين أعلنه مجلس الوزراء بداية من شهر أكتوبر، وعلى الشركات أن تقوم بالإعداد الجيد، لإنجاح موسم العمرة للمصريين.

السيسي: ضرورة خلق فرصا للمنافسة بين الشركات المختلفة

وأوضح أن الضوابط بها الكثير من الشروط، كشروط خاصة بمدة الرحلة أو مستوى الخدمات الفندقية والنقل، وكل الشروط الأخرى الخاصة بالتنظيم، التي تظهر في الضوابط لضمان جودة الخدمة ووصولها للمعتمر، حتى تكون هناك فرصا للمنافسة بين الشركات المختلفة والعاملة بالقطاع.

وأكد أن من أهم شروط السفر لأداء العمرة، حصول المعتمر على التطعيم الخاص بجائحة كورونا، وأن يحصل على الجرعتين، «التطعيم كله مسموح به، وليس تطعيم بعينه، وكمان بنشترط، أن تكون الحالة الصحية جيدة، وميكنش عنده مشكلات صحية، أو لو عنده فلازم يبلغ بها، ويكون تحت الرعاية، وعلى كل معتمر أن يكون معه الأدوية الخاصة به باستمرار».

وتابع: «أهم ضوابط العمرة هو التنظيم الخاص بالأعداد، ولا نعلم حتى الآن هل سيكون مسموح بأعداد مفتوحة بالكامل أو أعداد محدودة، وفي حال كانت الأعداد محدودة فستكون الأسعار مرتفعة كالعام الماضي».