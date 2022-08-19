«شركات السياحة»: زيادة عدد تأشيرات العمرة يقلل أسعار البرامج بنسبة 40%

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة لهذا العام قد تتراجع بنسبة 30 إلى 40% عن العام الماضي بشرط واحد، هو ارتفاع أعداد تأشيرات العمرة.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج عمرة المولد النبوي في هذه الحالة ستتراوح ما بين 23 إلى 25 ألف جنيه، وقد تنخفض قليلا عن ذلك، وإذا كانت أعداد تأشيرات العمرة قليلة مثل العام الماضي فإن أقل سعر لبرنامج العمرة لهذا العام سيكون 30 ألف جنيه.

الشركات تطالب بـ 500 ألف تأشيرة عمرة

وأضاف باسل السيسي، في تصريحات لـ «الوطن»، أن شركات السياحة تأمل فى زيادة أعداد تأشيرات العمرة لهذا العام لتصل إلى نحو 500 ألف تأشيرة، لتحقق مصلحة الدولة والمواطن وشركات السياحة في آن واحد، لافتًا إلى أنه كلما زادت أعداد التأشيرات فإن أسعار برامج العمرة تنخفض بنسبة كبيرة.

كما أن تلك الزيادة في أعداد تأشيرات العمرة ستجعل كل الراغبين في أداء المناسك يلجأون إلى السفر عبر الطرق المشروعة التى حددتها الدولة عبر البوابة المصرية للعمرة، و يقطع الطريق على السماسرة والوسطاء بتنظيم رحلات العمرة وهو ما قد يعرض المواطنين للخطر.

وأشار «السيسي» إلى أن قلة أعداد تأشيرات العمرة خلال الموسم الماضي، جعل السماسرة ينظمون الآف من رحلات العمرة للمواطنين المصريين عن طريق تسفيرهم من مصر إلى دول أخرى ترانزيت، ثم السفر منها للسعودية وهو ما أضاع على خزينة الدولة ملايين الجنيهات، كما تعرض المواطنين للنصب والاحتيال من قبل بعض منظمي تلك الرحلات.

جدير بالذكر، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اعتمد أمس الأول الضوابط المنظمة للعمرة للعام الجاري، واقتصرت على شركات السياحة ومن خلال البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.