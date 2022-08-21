«extra news» تستعرض تطوير محطة مياه التشيكي بأسيوط.. تخدم سكان الصعيد

استعرضت قناة «extra news»، آخر تطورات إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بمحافظة أسيوط، إذ ذكر هيثم البدري، مراسل قناة «extra news» من أسيوط، أن محطة مياه التشيكي تُعد أحد أبرز المشروعات القومية المهمة في مصر، فضلًا عن أن الإحلال والتجديد الذي طالها يأتي ضمن جهود الدولة للاهتمام بقطاع مهم للغاية، وهو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال برنامج «إكسترا اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز».

تعمل المحطة على تحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد

وأضاف «البدري» أن محطة مياه التشيكي لا تفيد أهالي محافظة أسيوط فقط، بل تعمل المحطة على تحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد كجزء من برنامج الدولة، فكان هدف الدولة هو إحلال وتجديد المحطة التي تعد واحدة من المحطات التي تخدم قطاعًا عريضًا من سكان الصعيد وخاصة محافظة أسيوط، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية لتلك المحطة بعد الإحلال تصل إلى 600 لتر في الثانية الواحدة، وهو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات الصعيد.

هناك فارق كبير بين المحطة قبل وبعد الإحلال والتطوير

وأوضح مراسل قناة «extra news» من أسيوط، أن هناك فارقا كبيرا بين المحطة قبل وبعد الإحلال والتطوير، إذ كانت الطاقة الاستيعابية الخاصة بها 200 لتر مكعب من المياه في الثانية، والآن أصبح 600 لتر مكعب، وذلك لتحقيق الطلب المتزايد علي مياه الشرب في محافظات الصعيد، كما أن بداية الإحلال والتجديد من المأخذ الرئيسي من نهر النيل.

1500 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية

وفي ملف آخر، تحدث كريم رجب، مراسل فضائية «extra news» من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية في منطقة الهرم في الجيزة، أن هناك تحركات ملموسة لتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية التي توسعت الدولة في إنشائها وتطويرها، كما أن المجمعات الاستهلاكية بلغت حوالي 1500 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم توافر السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

يوجد بالمجمعات أكثر من 1000 صنف مختلف من السلع

وأوضح «رجب»، خلال نفس البرنامج، أن المجمع الاستهلاكي متوفر فيه منتجات عديدة سواء الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، و هناك سلعًا غير أساسية تتوافر بكميات كبيرة داخل المجمع الاستهلاكي، موضحًا أنه يوجد بالمجمعات أكثر من 1000 صنف مختلف من السلع، وبذلك يستطيع المواطن توفير احتياجاته من تلك السلع وبأسعار مخفضة.