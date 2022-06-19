إنشاء محطات طاقة شمسية صديقة للبيئة لترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تعد باكورة مشروعات الطاقة الشمسية بمحطات مياه الشرب بالمحافظة.

عيسى: نهدف لاستخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان له اليوم الأحد، أن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء يأتي ضمن خطة الشركة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بهدف توفير الطاقة اللازمه لتشغيل المحطات.

أضاف عيسى، أنه سيجري التوسع في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بعدد من محطات المياه على مستوى مدن المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة لها، فضلا عن متابعة سير العمل بكل المحطات.

كما تابع انتظام العمل في عدد من مواقع الشركة، مؤكداً ضرورة الالتزام بكل معايير التشغيل والصيانة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتأمين وصول المياه للمواطنين بجودة عالية.

تحليل مياه الشرب في المعامل المركزية بالغردقة

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، بأن أعمال إنشاء مبنى المعامل المركزية في الغردقة، والذي يضم معامل التحليل الكيميائي العضوي وغير العضوي والبيولوجي والبكتريولوجي، حيث سيتم تجهيزها بأحدث أجهزة التحليل والتقنيات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب في المحافظة، إضافة إلى المعامل الفرعية القائمة في جميع محطات مياه الشرب.

وأوضح عيسى، أنّ دور المعامل في الشركة تعمل طوال الـ24 ساعة، من خلال تواجد الكيميائيين في أماكن الضخ إضافة إلى 6 معامل فرعية على مستوى المحافظة، و5 معامل متنقلة؛ للتأكد من جودة المياه التي تصل للمستهلك.