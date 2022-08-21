خالد الجندي: القتل أمر خطير ولا يجوز التعاطف معه

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تعاطف البعض مع القتلة، قائلا الله عز وجل قال في كتابه العزيز «من يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا»، بينما البعض يطالبون بمعاملة القاتل بطريقة «كيوت» على حد وصفه، فعندما يطالب البعض بالتعامل برحمة وشفقه مع القاتل فهو بذلك يتخطى حدود الله، لأن الله عز وجل هو من يقرر العقوبة، وهو الموكل له الرحمة من عدمه فقط.

يجب تنفيذ حكم الله وشريعة الله في الأرض

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على «دي إم سي»، أنه يجب تنفيذ حكم الله وشريعة الله في الأرض، «مش من سلطتك ولا اختصاصك إنك تحدد إن الشرع قاسٍ، لأن أخطر حاجة تتهم الشرع بالقسوة فهناك آية قرآنية هي: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»، متسائلًا: «هو إنت شايف نفسك أحكم من ربنا؟ ولا أرحم من ربنا؟».

لا يجوز التعاطف مع القاتل

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القتل أمر خطير وكبير ولا يجوز التعاطف مع القاتل، كما أن المريض النفسي هو ما يقرره أهل الطب، «لما الناس تبرر لكل من يقتل ويتحرش ويسرق ويضرب والدته ويأخذ حباية سم على الهوا ويقول عنده مشكلة نفسية، ويلاقي اللي يطبطبله ويقول كلموه بالراحة عشان أعصاب أهله، فهل نتعاطف مع أهله اللي عددهم ممكن 100 شخص، ولا نتعاطف مع مجتمع كامل؟».