إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة وضبط أدوية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

أسفرت حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق 7 منشآت صحية مخالفة، حيث استهدفت الحملة متابعة التراخيص والإجراءات الطبية في المنشآت الخاصة بمدينة الإسماعيلية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إنه تم إغلاق 7 منشآت طبية خاصة في الإسماعيلية، ضمن عدة حملات دورية تشنها مديرية الصحة، لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف «حطب» أن الرقابة على تلك المنشآت مستمرة للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة بها للحفاظ على صحة المواطنين.

حملات على عيادات أسنان ونساء وتوليد وحميات

وقال وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية إن الحملة شملت المرور على 8 منشأت طبية خاصة، تنوعت بين مركز وعيادة للنساء والتوليد، ومركز للأسنان، ومركز جراحات وعيادات تخصصية قلب وصدر وحميات وأطفال ومعمل تحاليل.

وأسفرت الحملة عن إصدار قرارات بالغلق لعدد 7 منشآت مخالفة، لعدم وجود ترخيص، ولمخالفتها لاشتراطات الجودة ومكافحة العدوى، كما تم تحريز بعض الأدوية منتهية الصلاحية، بعدد 2 منشأة للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية.

وأشار «حطب» إلى أن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص، بالتنسيق مع الدكتورة ريم مصطفى، مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أسامة العدوي، مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.