مصرع طفلة وإصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»

توفيت طفلة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وأصيب 5 آخرين من عائلة واحدة جراء انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي قرب مركز ومدينة أبو صوير.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة أبو صوير يفيد انقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم ط ص ي 5934 قرب كوبري عزبة شعيب على طريق الإسماعيلية الزقازيق.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بست سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت جثمان المتوفاة والمصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر إن طفلة توفيت فور وقوع الحادث تم التحفظ على جثمانها في مشرحة المستشفى لحين انتداب مفتش الصحة والتصريح بدفن جثمانها.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن مصرع مريم محمد محمد علي 14 سنة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى الجامعي وأصيبت منى السيد محمد علي 24 سنة مقيمة بحي السلام محافظة الإسماعيلية باشتباه كسر في العمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم وكدمة شديدة أعلى العين اليسرى.

كما أسفر الحادث عن إصابة دينا السيد محمد علي 5 سنوات باشتباه كسر في الضلوع وسحجات وكدمات بالجسم وبسمة محمد توادري 35 سنة بغيبوبة تامة ونزيف من الأنف والفم في حالة صحية سيئة، وهبة السيد محمد 18سنة باشتباه كسر بالساعد الأيس، وآدم محمد علي 12 شهر بجرح قطعي بالرأس 5 سم.