مدير الدفاع الوطني السابق: حاربنا الإرهاب على الأرض بقواعد علمية صحيحة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن قدمت الكثير من المجهودات المضنية لمحاربة الإرهاب على الأرض منذ عام 2015، وعملت الدولة في هذا السياق وفقًا خطة استراتيجية قائمة على 4 مراحل، أدت في النهاية إلى الفوز على الإرهاب.

الغباري: محاربة الإرهاب انعكاس واضح لتحقيق الأمن

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن محاربة الإرهاب له انعكاس واضح لتحقيق الأمن الداخلي في مصر، وهو الأمر الذي يحدث حال الاهتمام بـ4 مجالات رئيسية، وهم المجال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والعسكري.

الغباري: حاربنا الإرهاب بقواعد علمية صحيحة

وأوضح «الغباري»، أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي حاربت الإرهاب على الأرض بقواعد علمية صحيحة، ما أدى إلى وجود نتائج جيدة ومبشرة نحو المستقبل، «لما حاربنا الإرهاب في المجال السياسي قام الرئيس السيسي باتخاذ مناهج سياسية في المحيط الإقليمي أو الدولي، بالإضافة إلى السياسة الداخلية لمحاربة الإرهاب، وتغيير تلك القناعة الراسخة».

وأوضح أنه حدث نوعا من التعاون بين الأجهزة المحلية المصرية، والتعاون الدولي بين مصر وأشقائها في المحيط العربي أو المتوسطي، ثم المحيط الدولي وما نادت به مصر لمقاومة الإرهاب في القمة الأمريكية العربية والتي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتابع: «لما احنا جينا نحارب الإرهاب في المجال الاقتصادي توجهت مصر نحو القرى الأكثر فقرًا، والفئات التي هي بحاجة إلى الدعم الشعبي سواء ببطاقات التموين أو المعاشات لرفع مستوى الدخل لدى المواطنين، وحتى لا يكون زريعة لعنصر من عناصر الإضرار بالبشر».