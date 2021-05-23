مدير «الدفاع الوطني» الأسبق يستعرض أهمية التدريب المشترك مع دول الجوار

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن التدريب المشترك الذي تقوم به مصر مع الدول المجاورة لها، أمر مهم بدرجة كبيرة، موضحا أن من خلال هذا التدريب المشترك، تستطيع كل دولة مشاركة به من عرض قدراتها التسليحية والتدريبية، مشيرا إلى أن مصر انضمت مؤخرا إلى إنتاج سلاح جديد، ومن خلال هذا التدريب تستعرض هذا السلاح، كما تستعرض قدرات الجندي المصري بالمعارك المختلفة سواء حربية أو على مستوى مناهضة الإرهاب والعناصر التكفيرية.

وأضاف «الغباري» خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن مصر أصبحت إحدى الدول ذات الخبرة العسكرية، التي يحاول دول العالم المشاركة معها في تدريبات عسكرية مشتركة، حتى يكتسبوا من تلك الخبرات، لافتا إلى أن مصر تستهدف أيضا زيادة عمليات التدريب تلك، بالأخص على مستوى دوائر الأمن القومي الخاصة بمصر.

وأشار مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إلى أن دوائر الأمن القومي الخاصة بمصر، تأتي في مقدمتها الدائرة الإقليمية التي تضم الدول المجاورة لمصر بشكل مباشر المتواجدة على الحدود، موضحا أن مصر يهمها بشكل كبير أن تؤمن حدودها مع كل جيرانها من الدول، ولهذا هناك تدريبات مشتركة مع السودان.

وتابع: «السودان كدولة عندها تهديدات، وفي اتفاقية دفاع مشترك بينا وبينها، بخلاف جيرة الحدود»، موضحا أنه بالتالي أي تهديد للسودان من الوارد أن ينتقل إلى مصر في أي وقت، واستباقا لذلك تحاول مصر زيادة التنسيق مع السودان في هذا الشأن، وتقيم تلك التدريبات المشتركة لرد أي تهديد أمني محتمل.