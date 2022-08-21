مصرع طفل غرقاً سقط في الترعة أثناء اللعب بدراجته في المنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً في ترعة «ديا»، التابعة لمركز بركة السبع، مساء اليوم الأحد، حيث سقط في الترعه أثناء اللعب بدراجته، وتم إبلاغ مركز الشرطة وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

مصرع طفل غرقاً في بركة السبع بالمنوفية

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بغرق طفل في إحدى الترع بدائرة المركز، فأمر على الفور بسرعة انتقال الأجهزة المختصة إلى محل البلاغ، واتخاذ الإجراءات المعمول بها.

بالانتقال والفحص، تبين غرق طفل يُدعى «أ. س.»، 12 سنة، بعدما سقط بدراجته في المياه، أثناء اللعب على حافة الترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية من انتشال الجثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبسؤال أسرته نفوا وجود شبهه جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بركة السبع، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 3 أطفال بأعراض تسمم غذائي في منوف

على صعيد آخر، أصيب 3 أطفال في إحدى قرى مركز منوف، بمحافظة المنوفية، بأعراض تسمم غذائي، بعد تناول وجبة فاسدة بالمنزل، نتيجة عطل في الثلاجة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.