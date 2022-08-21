محافظ المنوفية يفحص شكاوى وطلبات المواطنين خلال اللقاء اليومي

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم، بشن حملة للقضاء على الإشغالات الموجودة بمزلقان العبور حتى تقاطع شارع حتحوت مع شارع صبري أبو علم، وذلك حرصا على مصالح المواطنين وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإرسال سيارة رش للقضاء على الناموس والحشرات بقرية شبراباص لمدة ثلاثة أيام متتالية حفاظا على صحة أهالي القرية.

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين في مكتبه بالديوان العام للتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم ومحاولة حلها في إطار اللوائح والقوانين.

كما استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية طه شبرا مركز قويسنا، تتضرر من وجود وصلة شارع تمر بقطعة أرض يمتلكها تتسبب في إهدار مساحة كبيرة بالأرض ويلتمس إلغاء هذه الوصلة، حيث أنها لا تخدم أحد نهائيا ويوجد بديل لها، وعلى الفور وجه المحافظ بإعادة عرض الشكوى على اللجنة العليا للتخطيط العمراني للعمل على حل هذه المشكلة وتحقيق الصالح العام.

فحص شكاوى شقيقين من ذوي الهمم

كما كلف محافظ المنوفية، المستشار القانوني بالمحافظة، بفحص شكوى شقيقين من ذوي الهمم بناحية كفر أبو رقبة بمركز أشمون، يتضرران من قيمة مبلغ التصالح على منزلهما، وذلك لسوء حالتهما المادية والمعيشية ومراعاة لظروفهما الصحية.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، برفع التراكمات الموجودة بمحطة مواد بترولية معطلة بقرية جنزور لتراكم القمامة بها، ما يمثل خطرا على أمن وصحة المواطنين، وذلك بناء على شكوى مواطن بقرية جنزور ببركة السبع.

وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب مواطن من ذوي الهمم بناحية كفر العلوي بمركز تلا يلتمس انتدابه من الوحدة البيطرية إلى مدرسة الشهيد مصطفى ربيع المنشاوي مراعاة لظروفه الصحية، وذلك في ضوء الضوابط والقوانين، وبما لا يؤثر على العمل بالوحدة البيطرية.

طلب بنقل طالب من مدرسة لأخرى

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بدراسة طلب مواطن بقويسنا يلتمس تحويل نجله من مدرسة خضير الخاصة بقويسنا الى مدرسة قويسنا التجريبية المتميزة للغات للم شمل الأسرة، وذلك في ضوء الضوابط والقوانين.

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء، أن بابه مفتوح دائما للجميع، وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.