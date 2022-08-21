قبل 48 ساعة من بدء التنسيق.. تعرف على مصروفات جامعة حلوان الأهلية

تستعد جامعة حلوان الأهلية لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد في 1 أكتوبر 2022، وتنشر «الوطن» ما يريد الطلاب معرفته عن الجامعة مع بدء عمليات التنسيق الخاص للجامعات الأهلية يوم الثلاثاء المقبل.

جامعة حلوان الأهلية غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان.

جامعة حلوان الأهلية: 52 فدانا.. والبداية بـ3 كليات

المساحة الإجمالية 52 فدانا وتتكون كمرحلة أولى وتتكون من 5 كليات تخدم جميع القطاعات، ولكن سيكون العام الدراسي 2021-2022 بـ3 كليات، وهي كليات الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

تطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.

تعد جامعة حلوان الأهلية، من الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا.

تعرف على مصروفات جامعة حلوان الأهلية

وتتضمَّن كلية الهندسة برنامجين، برنامج هندسة الأنظمة الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي، كذلك تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وتشمل كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وفي برنامج هندسة الأنظمة الذكية تكون مصروفات البرنامج 48 ألف جنيه، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي تكون تكلفة البرنامج 48 ألف جنيه، كما تكون مصروفات برنامج التصميم الداخلي البيئي 35 ألف جنيه، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35 ألف جنيه، وفي برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج 35 ألف جنيه.