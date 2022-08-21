أستاذ صحة عامة: البوليستر يحمي من أشعة الشمس أكثر من القطن «فيديو»

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة في جامعة الزقازيق، إن معتقد ارتداء الملابس القطنية ذات اللون الفاتح يقي من أشعة الشمس فوق البنفسجية هو معتقد خاطئ، وأنا هذا المعتقد يكون صحيحا إذا كان الشخص يجلس في مكان مكيف.

فوائد الملابس المصنوعة من البوليستر

وأضاف «المر» في مداخلة لبرنامج صباح الورد على قناة «TEN»، أن الشخص الذي يعمل في الشمس أو يمشي في الشمس ومن يجلس على الشواطئ عليه أن يرتدي الملابس المغزولة جيدا والمصنوعة من البوليستر، التي تكون ذات لون داكن، وذلك لأنها تحمي من الأشعة الفوق بنفسجية بدرجات أعلى من الملابس القطنية وغيرها.

حالة واحدة تحمي فيها الملابس القطنية من الأشعة الفوق بنفسجية

وأوضح أستاذ الصحة العامة، أن الملابس القطنية تحمي من الأشعة الفوق بنفسيجية في حالة واحدة، وهذه الحالة إذا كانت الملابس القطنية ذات اللون الداكن، ويكون مغزول جيداً، وهذا الكلام مثبت علمياً من العديد من المواقع الطبية والجامعات العامية.

أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية

وكان الدكتور عبد اللطيف المر قد وضح لـ«الوطن»، أن العديد من الأبحاث والدراسات الطبية أكدت أن التعرض للشمس وأشعتها فوق البنفسجية أخطاره تراكمية وتبدأ منذ الصغر، كما تزداد تدريجيًا حتى يصل إجمالي ما يتعرض له الإنسان من هذه الأشعة قبل بلوغه 18 عاما إلى أكثر من 80% من إجمالي التعرض طوال عمره، وحتى يحظى الشخص بفوائد الشمس ويتخلص من مخاطرها عليه الالتزام بهذه النصائح الطبية.

خطورة التعرض لأشعة الشمس

وأشار «المر»، إلى أن أشعة الشمس فوق البنفسجية مخاطرها تراكمية وتبدأ منذ الطفولة لذا ينصح بحماية الأطفال من التعرض لأشعتها منذ الصغر، وتجنب التعرض المباشر للممس في الفترة 9.30 صباحا إلى 4.30 عصرا، ويجب التشدد في تطبيق قرار منع العمال من العمل في الشمس خلال الفترة من 10 صباحا إلى 4 عصرا.