استخدام الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم بمستشفى طنطا العالمي

تواصل جامعة طنطا جهودها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، اليوم، عن تعقيم التكييف المركزي بالمستشفى التعليمي العالمي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV.

وقال أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا تعد الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية بالجمهورية التي تستخدم التعقيم المركزي حماية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى وكافة المترددين عليها من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أفاد حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، أن التكييف المركزي أصبح وسيلة خطيره جدا لنقل العدوى وخاصة في ظروف انتشار مرض كرونا المستجد عن طريق الرزاز.

وأشار محمود سليم، مدير المستشفي التعليمي، أن إجراءات التنظيف الفعالة والتقييم الميكروبيولوجي المتاح تساهم بشكل كبير في تجنب الاصابة بالفيروس، حيث أفادت الدراسات الحديثة وتقارير المنظمة العالمية للصحة أن فيروس كورونا يستمر على الأسطح لساعات طويلة، وقد يمتد لأيام، ما يعني أن الأسطح تلعب دورًا رئيسيًا في انتشار مسببات العدوى.

وأوضح محمد إبراهيم الحضري، المستشار الهندسي للمستشفى التعليمي، والذي تولي عملية التعقيم، أن تشغيل وحدات التكييف المركزي لغرف العمليات والعناية المركزة بالمستشفي تعمل بنظام 100% Fresh Air ، لذا تم التفكير في استخدام معقم الهواء الفوق بنفسجي وتركيبه في مسارات الهواء المكيف (الدكتات) بهدف قتل الجراثيم والفيروسات مثل SARS ،H1N1 وغيرها عن طريق تعطيل حمضها النووي ما يزيل خطر التلوث البيولوجي ويجعلها غير قادرة على أداء وظائف خلوية حيوية.