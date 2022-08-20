«بحوث الأرز بكفر الشيخ»: تراجع 400 جنيه في سعر الطن خلال الـ48 ساعة الماضية

قال الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز، التابع لمركز بحوث الزراعات في سخا بكفر الشيخ، إن إنتاجية الفدان من محصول الأزر مع بداية موسم الحصاد هذا العام بالمحافظة اقتربت من 5 أطنان من صنف «تقاوي 102» ذات الحبة الرفيعة، مشيرا إلى تراجع سعر طن الأرز خلال 48 ساعة الماضية من 9500 جنيه ليسجل سعر البيع 9100 جنيه للطن الواحد، وذلك يرجع لزيادة المعروض من المحصول.

أسباب زيادة الإنتاجية

وأضاف «أبو يوسف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة إنتاجية محصول الأزر ترجع إلى استخدام التقنيات العلمية الحديثة خلال عملية الزراعة من قبل المزارعين، مثل الميكنة الزراعية في شتل الأرز بالأراضي، وكذلك اختيار تقاوي محسنة مثل «أرز 101 و102»، وأصناف «سوبر 300 تحيا مصر»، بالإضافة لتنقية المحصول يدويا من الحشائش خلال الموسم.

المساحة المنزرعة من الأرز

وأوضح أيضا أن المساحة المنزرعة هذا العام من محصول الأرز بلغت نحو 275 ألف فدان على مستوى مراكز وقرى الإقليم، ما يضع المحافظة في الترتيب الثاني بعد محافظة الدقهلية كأكثر محافظات الجمهورية زراعة للأرز.

الجدير بالذكر أن عدد سكان محافظة كفر الشيخ يبلغ 3 ملايين و900 ألف نسمة، ويعمل أغلب سكانها في مهنة الزراعة سواء في المحاصيل الحقلية أو زراعة الخضروات وأشجار الفاكهة.