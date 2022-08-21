احتفالات حاشدة بمولد العذراء في «دير الجرنوس» بالمنيا

شهد دير السيدة العذراء بقرية «دير الجرنوس»، بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، إقبالاً كبيراً من الزائرين من مختلف مراكز المحافظة، فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد السنوي الذي يقام في شهر أغسطس من كل عام.

زوار من داخل وخارج المحافظة لمدة أسبوع

وشهد الاحتفال السنوي بمولد العذراء إقبال عدد كبير من الأهالي، الذين توافدوا على الدير للاحتفال بالمولد وزيارة الكنيسة الأثرية بقرية دير الجرنوس في مغاغة، حيث تستمر الاحتفالات لمدة أسبوع متواصل، وتستقبل المنطقة الآثرية الزائرين من كل مكان في محافظة المنيا وكذلك من خارجها، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة.

دير الجرنوس مرت عليه العائلة المقدسة

وقال «عايد يوسف خليل»، من أبناء قرية «دير الجرنوس»، بمركز مغاغة في أقصى شمال المنيا، إن جميع أهالي القرية يتوجهون بالشكر والتقدير لقوات الأمن ورجال المباحث والوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، ومجلس قروي «شم البحرية»، والحماية المدنية لقيامهم بدور ملموس في تأمين الاحتفالات بكنيسة السيدة العذراء مريم، في «دير الجرنوس» بمغاغة.

وأضاف أن القرية زارتها العائلة المقدسة خلال رحلة الهرب من الرومان إلى أرض مصر، ومكثت داخلها 4 أيام، وأقيمت كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الجرنوس تبركاً برحلة العائلة المقدسة.

وتضم محافظة المنيا عدة مناطق يقصدها الأهالي في الاحتفالات بمولد السيدة العذراء، أبرزها دير جبل الطير في مركز سمالوط، والمدرج بمسار رحلة العائلة المقدسة، وقد خضع لأعمال تطوير وتجديد خلال الفترة الماضية وخاصة الكنيسة الأثرية التي بناتها الملكة هيلانة، وفي نهاية شهر يوليو الماضي افتتح وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار السابقين أعمال التطوير التي تمت بالدير علي مدار عامين كاملين.