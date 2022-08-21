إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في مدينة المنيا الجديدة

شهدت مدينة المنيا الجديدة، اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتين تاكسي، بالقرب من قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بحادث تصادم سيارتين في المنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، تتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين وإصابة 3 أشخاص.

انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين السيارتين أرقام «1495 ن ا ج» و«6975 ن ا ج»، تاكسي، ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص وتحطم مقدمة السيارتين.

التحريات ترجح وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والرعونة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.