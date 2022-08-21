محافظ المنيا يبحث تطوير المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الأحد، الدكتور محمد رسلان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، وذلك لبحث العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها أولويات تطوير المنظومة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

رفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات

أكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الطبية في المحافظة، حيث حظيت محافظة المنيا بافتتاح عدد من المشروعات القومية في القطاع الطبي ولازال العمل يجري في تطوير وإنشاء مشروعات أخرى، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تقديم خدمات طبية لائقة لجميع المواطنين

بحث «القاضي» مع مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الجديد العديد من الموضوعات والقضايا التي تواجه منظومة التأمين الصحي بجميع مراكز المحافظة، للعمل على إيجاد حلول سريع لتلك المشكلات لتقديم خدمات طبية لائقة تخدم جميع فئات المواطنين حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

كما وجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل في أعمال التطوير والإنشاءات للمستشفيات والمراكز الطبية، بالتوازي مع تقديم الخدمات الطبية اللائقة لجميع فئات المواطنين.

وتشهد المنيا إقامة وإنشاء عدد من المستشفيات ورفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية، في مختلف مراكز وقري المحافظة وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي تستهدف 192 قرية في المرحلة الأولي داخل 5 مراكز، وأضيف إليها 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار.