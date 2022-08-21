مصرع شخص وإصابة آخر أثناء الحفر للتنقيب عن آثار في المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الأحد، إثر مشاركتهما في أعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن وصول كلا من «ب. ا»، 39 عاما، مقيم بمركز مغاغة إلى مستشفى العدوة المركزي جثة هامدة، و«م. ع»، 38 عاما، مقيم بالقاهرة مصاب بكسور في العمود الفقري والحوض.

تنقيب عن آثار في منزل ريفي

وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية وفاة الأول وإصابة الثاني نتيجة انهيار أعمال حفر عليهما أثناء تواجدهما داخل منزل ريفي بإحدى قرى مركز العدوة المتاخمة للظهير الصحراوي الغربي، للتنقيب عن آثار.

وانتقل فريق من رجال الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كرودن أمني ووضع الحفرة والمنزل وأدوات الحفر تحت التحفظ لحين استكمال باقي التحقيقات والتحريات اللازمة، ومعرفة تفاصيل وظروف الواقعة.

التحفظ على جثة المتوفى

تم تحرير المحضر اللازم، وإيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.