5000 كشف وعمليات مجانية للأولى بالرعاية الصحية في المنيا

أطلقت جمعية «نحن المعمرون» لتنمية المجتمع في محافظة المنيا، بالتنسيق مع إدارة قوافل بنك الشفاء المصري، قوافل طبية مجانية بمراكر ملوي، وديرمواس، وأبوقرقاص، ومطاي، وبني مزار، تستهدف إجراء 5000 كشف طبي، وعمليات رمد وصرف علاج مجاني للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في هذه المراكز.

وقال أحمد التوني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «نحن المعمرون»، إن القوافل المجانية التي استهدفت عدداً من مراكز المحافظة، جرت بدعم ورعاية كاملة من بنك الشفاء المصري.

إجراء 400 عملية بقيمة نحو مليون جنيه

وأضاف أنه بعد فرز الملفات للحالات التي خضعت للكشف الطبي بقافلة الرمد في مركزي ملوي وديرمواس، تم اختيار 400 حالة لإجراء عمليات لها، تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يجري فرز ملفات أخرى لإجراء عمليات شاملة ثمنها أقل من 25 ألف جنيه.

استهداف الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية

وفي وقت سابق، قدم فريق إدارة القوافل الطبية ببنك الشفاء المصري، طلباً للجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم، والموافقة على إطلاق عدد من القوافل المجانية، تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بمراكز المحافظة.

وأشاد الفريق بالدعم الذي قدمه كل من الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور أحمد العمدة، منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لتقديمهم الدعم اللوجستي، وتسهيل الحصول علي جميع الموافقات اللازمة، حيث تم التنسيق بين بنك الشفاء وجمعية نحن المعمرون بمشاركة الجمعيات الأهلية الشريكة، وتم استهداف الأسر الأولي بالرعاية الصحية بناء علي طلب بنك الشفاء المصري.